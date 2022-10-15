Жовтень, 15 в 12:14

У Херсонській області в обмін за голоси на псевдореферендумі російські окупанти пропонували людям так звану військову форму на дітей.

Як повідомили в СБУ, на звільнених від загарбників територіях знайшли ще одну штаб-квартиру російських військових у селі Новоолександрівка.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення псевдореферендуму. Серед агітаційних матеріалів правоохоронці знайшли велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

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Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів. У такий спосіб росіяни заохочували місцеве населення прийти і проголосувати на фейковому референдумі.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

За голоси на псевдореферендумі росіяни пропонували “військову форму” для дітей – СБУ / 3 фотографии

Але коли окупанти побачили, що місцеві жителі не беруть участі у псевдоголосуванні, то вдалися до погроз та махінацій.

Вони дали кільком колаборантам по два озброєних військових і почали обходити кожен будинок. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси за.