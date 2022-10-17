Росія провокує штучний голод у світі: Зеленський пояснив, навіщо продовжувати зернову угоду

Жовтень, 16 в 23:14

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський у Всесвітній день продовольства нагадав про штучний голод, який провокує Росія, блокуючи українські порти.

– На щастя, українські порти знову запрацювали на експорт агропродукції. З липня ми постачаємо саме той обсяг продовольства, який повертає світовому ринку стабільність. Причому саме тим сегментам продовольчого ринку, які забезпечують споживання деяких найбільш крихких країн Африки й Азії. І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом – це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію, – повідомив голова держави.

Також він пояснив, що продовження зернової угоди допомагає у забезпеченні людей робочими місцями.

– Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності. Те, як Україна допомагає збереженню нормального життя у світі, лише посилює репутацію нашої держави й полегшує нам створення нових зв’язків у різних регіонах. Цього тижня, що починається, я очікую нових міжнародних результатів для нашої держави, – каже він.

Крім того, голова держави зазначив, що через російський ракетний терор у районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система.

Зараз дивляться

– Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому – на 10%. Київ та область – тільки на 7%, – повідомив президент.

Він нагадав, що обмежити споживання електроенергії варто з 17:00 до 23:00.