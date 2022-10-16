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Факты / Україна

Россияне не смогли парализовать энергетику Украины массовыми атаками — Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Россияне не смогли парализовать энергетику Украины массовыми атаками — Шмыгаль
Фото: Правительственный портал

Украина сохранила энергетическую устойчивость после массовых атак России, агрессору не удалось парализовать энергетическую отрасль.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, за три дня российская армия нанесла по украинским гражданским и энергетическим объектам до 130 ударов ракетами и дронами-камикадзе.

– Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не добился. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, возобновили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктах, — сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что украинцы проявили осознанность, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%.

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– Это позволило сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не применять плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии, – добавил он.

Отметим, что 10 и 11 октября российские оккупанты обстреляли большинство регионов Украины, попав в частности в объекты энергетической инфраструктуры.

Электроснабжение было нарушено практически по всей стране. В некоторых регионах возникли проблемы с водоснабжением.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, за два дня массированного ракетного обстрела России было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

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