Октябрь, 17 в 16:36

Министр обороны Алексей Резников подытожил результаты шестого заседания в формате Рамштайн (Контактной группы по обороне Украины, UDCG), которое состоялось 12 октября. По его словам, страны-партнеры расширят поддержку нашего государства в войне с РФ.

О ключевых итогах министр рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Резникова, одним из главных вопросов было предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. После массированной ракетной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру в этом вопросе произошли “политические сдвиги”.

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– Сразу по итогам Рамштайна-6 большие друзья Украины – министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба. Это мощный сигнал для более чем 50 стран, которые сейчас рассматривают варианты участия в этой работе на практическом уровне, — отметил Резников.

Министр уточнил, что после шестой встречи в формате Рамштайн Украина, среди прочего, получит:

системы ПВО HAWK

первые системы NASAMS

дополнительные ракеты для систем ПВО и ПРО от Великобритании и Нидерландов.

Кроме того, Украина надеется получить от Франции зенитные ракетные комплексы Crotale: по этому поводу продолжается “интенсивный диалог”. Киев также рассчитывает на поставки комплексов ПВО SAMP-T.

Дания вместе с Норвегией и Германией согласились изготовить для Украины 16 единиц САУ Zuzana-2. Аналогичный проект в ходе Рамштайна обсуждался с министром обороны Канады Анитой Ананд.

С Францией было подписано межправительственное соглашение по гранту в сфере обороны и безопасности. Документ предусматривает создание фонда, из которого у французских производителей будет закупаться вооружение и военная техника для нужд ВСУ.

Отдельно украинская делегация подняла вопрос опасности иранских дронов-камикадзе Shahed-136 (Шахед). Резников со ссылкой на данные разведки уточнил, что неделю тому назад у РФ было около 300 таких беспилотников. Но контракт между Ираном и Россией предусматривает поставки 2,4 тыс. дронов.

– Если не будет жесткого совместного ответа, практика террористических атак с помощью дронов, способных преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира. Поэтому мы ожидаем более активного привлечения к противодействию этому типу угроз даже стран, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки Украины, — подчеркнул Резников.

По его словам, партнеры нашей страны в ходе Рамштайна неоднократно акцентировали свою готовность поддерживать Украину до победы над РФ.

Министр отметил необходимость создания инструментов долгосрочной поддержки Украины. Это касается расширения производства оружия, его ремонта и обслуживания, а также тренировки украинских войск. Для этого ранее был создан отдельный фонд.

По словам главы Минобороны, тысячи украинских бойцов уже прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям на территории стран-партнеров.

Резников подчеркнул, что это все “видимая часть” Рамштайна-6, однако врага ждут и “сюрпризы”.

– Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию, — написал министр.

Резников также проинформировал, что псевдореферендумы РФ не поколебали готовность партнеров поддерживать Украину в освобождении всех временно оккупированных территорий.

Кроме Рамштайна, Алексей Резников также принял участие в неформальной встрече министров обороны стран НАТО и сообщил им о намерениях Украины стать членом этого блока. Он уточнил, что наша страна уже осуществила ряд трансформаций в этом направлении:

внедряет систему Logfas для обеспечения учета и логистики;

осуществляет реформу системы оборонных закупок по принципам НАТО;

овладела более 300 стандартами НАТО;

проводит одну из самых масштабных трансформаций армии со времен Второй мировой войны, к тому же во время боевых действий.

– Поэтому, когда я говорю, что Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов. На фоне всего этого становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти аргументы скоро закончатся, — отметил Резников, добавив, что наша страна демонстрирует ответственность в пользовании западным вооружением.

Министр уточнил, что Украина готова стать членом НАТО с точки зрения стандартов и взаимодействия. Единственным препятствием является отсутствие политической воли всех членов военного блока.

Источник: Facebook Алексея Резникова