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Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana – правительство ФРГ

Юля Захарченко, редактор ленты
Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana – правительство ФРГ
Фото: Факты ICTV

Германия намерена выделить Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana с пушкой калибром 155 мм в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией.

В немецком правительстве отмечают, что ФРГ договорилась со Словакией, Норвегией и Данией о финансовом взносе для производства и доставки в Украину САУ Zuzana 2.

По данным правительства ФРГ, Украине уже передали от Германии 130 полевых обогревателей и 36 автомобилей скорой медицинской помощи. Также предоставили около 100 тыс. наборов первой помощи и сухие пайки.

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Недавно Украина получила от ФРГ первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Поставка следующих трех средств ПВО планируется уже с 2023 года.

В августе стало известно, что Словакия передала четыре САУ Zuzana ВСУ, которые успешно используют наши защитники на фронте.

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