Октябрь, 12 в 10:35

На саммите стран Большой семерки (G7) президент Владимир Зеленский призвал правительства Италии и Франции как можно скорее предоставить Украине зенитные ракетные комплексы SAMP-T, предназначенные для противовоздушной обороны.

Что известно о системах ПВО SAMP-T

Системы противовоздушной обороны SAMP-T, которые Украина попросила у Франции и Италии, находятся на вооружении этих стран после комплексных испытаний в 2006 году. ЗРК установлен на колесных автомобильных шасси Astra/Iveco или Renault.

SAMP-T предназначен для отбивания атак с воздуха и прикрытия важных объектов, по которым пытаются нанести удары.

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Вооружение этой системы ПВО способно сбивать антирадарные, противовоздушные, крылатые и баллистические ракеты малой и средней дальности, а также дроны даже при плохих погодных условиях.

Правительства Италии и Франции подписали базисный договор. В документе предусмотрены условия получения 18 батарей ЗРК в течение 2006-2014 годов. Согласно договору, также предполагается изготовление для двух стран около 1,4 тыс. ракет и вспомогательного оборудования.

ЗРК отбивает атаки двухступенчатой ​​ракетой Aster-30, имея возможность совершать одновременное наведение снарядов на 16 различных целей, что свидетельствует о способности SAMP-T отбить мощные ракетные обстрелы.