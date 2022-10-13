Украина презентовала на Ramstein 6 результаты контроля над оружием — Резников

Октябрь, 12 в 22:47

Украина уже презентовала участникам Рамштайн-6 результаты усилий по обеспечению контроля над оружием.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр обороны Алексей Резников.

— Мы представили участникам Ramstein 6 результаты наших усилий по обеспечению контроля над оружием, полученным от международных партнеров. Программа Logfas совместно с другими инструментами уже работает. Беспрецедентный уровень доверия держит нас на прямом пути к победе, — говорит министр обороны.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что заседание Рамштайн-6 является историческим для Украины, ведь на нем принимаются решения о закрытии украинского неба.