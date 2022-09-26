Сентябрь, 26 в 17:31

16 сентября пресс-секретарь Министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер сообщил, что две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

Сегодня спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина уже получила от США согласие на передачу систем противовоздушной обороны NASAMS. Они должны усилить защиту нашего воздушного пространства от вражеских российских объектов.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV объяснил, что одна батарея NASAMS – это три пусковых, каждая из которых имеет пакетную установку на шесть ракет.

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Они могут быть разной модификации – малого или среднего радиуса действия. В первую очередь используется модификация AIM-120 AMRAAM.

Благодаря этому можно говорить о том, что достаточно эффективно одна батарея может отрабатывать в радиусе от 40 до 60 км. Однако есть информация, что комплексы NASAMS могут использовать более мощные ракеты.

Также Александр Коваленко объяснил, сколько таких комплексов необходимо, чтобы закрыть небо над Киевом.

— Здесь нужно смотреть на те направления, откуда на сегодня есть наибольшая угроза для Киева. Среди них северное, северо-восточное, а также частично южное и юго-восточное. По моему мнению, чтобы полностью защитить такую ​​полусферу воздушного пространства над Киевом, необходимо хотя бы три батареи NASAMS, — рассказал эксперт.

С другой стороны Александр Коваленко не исключает, что было бы целесообразным разместить эти комплексы в других городах, которые не только страдают от российских ракетных обстрелов, но и где расположены определенные важные объекты.

Чтобы применять системы NASAMS, военным нужна спецподготовка. Но в Украине сегодня уже есть экипажи, которые смогут работать с этими зенитно-ракетными комплексами. Иначе соответствующие системы нам бы не передавали.

Александр Коваленко объяснил, что нельзя сравнивать системы NASAMS и нашу отечественную ПВО. Можно сказать, что это разные миры.

По словам эксперта, наша противовоздушная оборона еще советского образца. Это старые зенитно-ракетные комплексы и зенитные ракетно-пушечные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия.

Они обеспечивают эшелонированное прикрытие воздушного пространства Украины. Александр Коваленко рассказал, что до полномасштабного вторжения РФ у Украины была одна из самых мощных систем ПВО в Европе. Но технически и технологически – это уже прошлый век, техника вчерашнего дня.

Несмотря на это, стоит отметить, что наши военные максимально эффективно используют технику для уничтожения вражеских российских объектов.

— NASAMS – совсем другая система. Это универсальный комплекс, который может быть как стационарным, так и мобильным, использовать разные типы ракетного оружия. Но самое главное – комплекс NASAMS без всяких проблем и очень быстро интегрируется в чужеродные системы ПВО. Чего нельзя сказать о том же Железном куполе, который в свое время не смогли эффективно интергировать в свою противоракетную оборону США. Поэтому для Украины Железный купол не вариант – добавил эксперт.

Фото: Kongsberg