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Полезные в борьбе с БПЛА и против ракет: Франция поставит Украине системы ПВО Crotale

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Crotale ЗРК

Франция пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских ракетных ударов и беспилотников.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien заявил, что Париж готовится отправить в Украину зенитно-ракетные батареи Crotale.

По словам Лекорню, они “будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и против ракетных атак”.

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Он сказал, что у Франции 12 таких установок. В то же время Лекорню не уточнил, сколько из них отправится в Украину, но сказал, что “это будет важно, чтобы они могли защитить свое небо”.

Министр выразил надежду, что Украина сможет их развернуть в течение двух месяцев. За это время украинских военных научат ими пользоваться.

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Лекарню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale заменят более современные системы ПВО Mamba.

Кроме этого, по словам министра, до 2 тыс. украинских военных разместят в воинских частях во Франции для прохождения недельной боевой подготовки, подготовки по логистике, а также обучения на оборудовании, поставляемом Францией.

ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra.

Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

Существует два варианта базирования: движущийся наземный и корабельный вариант. Принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность поражения: 500−10 000 м, высота поражения: до 6000 м.

Скриншот: One Target

Источник: AP
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