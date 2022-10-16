Полезные в борьбе с БПЛА и против ракет: Франция поставит Украине системы ПВО Crotale

Октябрь, 16 в 17:29

Франция пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских ракетных ударов и беспилотников.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien заявил, что Париж готовится отправить в Украину зенитно-ракетные батареи Crotale.

По словам Лекорню, они “будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и против ракетных атак”.

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Он сказал, что у Франции 12 таких установок. В то же время Лекорню не уточнил, сколько из них отправится в Украину, но сказал, что “это будет важно, чтобы они могли защитить свое небо”.

Министр выразил надежду, что Украина сможет их развернуть в течение двух месяцев. За это время украинских военных научат ими пользоваться.

Лекарню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale заменят более современные системы ПВО Mamba.

Кроме этого, по словам министра, до 2 тыс. украинских военных разместят в воинских частях во Франции для прохождения недельной боевой подготовки, подготовки по логистике, а также обучения на оборудовании, поставляемом Францией.

ЗРК Crotale разработан французской фирмой Thomson-CSF/Matra.

Может использоваться как для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, так и для непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

Существует два варианта базирования: движущийся наземный и корабельный вариант. Принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов. Дальность поражения: 500−10 000 м, высота поражения: до 6000 м.

Скриншот: One Target