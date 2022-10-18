Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой предоставить системы ПВО

Октябрь, 18 в 16:39

Украина отправит Израилю официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

Об этом во время брифинга во вторник, 18 октября, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий, – заявил он.

Глава МИД отметил, что Украина давно и настойчиво призывает Израиль открыться к сотрудничеству в сфере ПВО, и не видит никаких объективных причин, почему это не должно произойти.

Сейчас смотрят

— Иран – это красная линия для Израиля, и после того, как Иран напрямую, по сути, стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, любой в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно того, помогать Украине или не помогать, он должен эти колебания развеять, – подчеркнул Кулеба.

Кулеба добавил, если политика Израиля действительно заключается в последовательном противодействии деструктивным действиям Ирана, то пора открыто встать на сторону Украины.

— Сегодня без преувеличения такие же дроны, которые уничтожают Украину, нацелены на Израиль. Я думаю, что этим все сказано, и я думаю, что именно это должно быть стартовой позицией для выработки израильской политики, — подытожил глава МИД.