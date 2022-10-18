Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням надати системи ППО

Жовтень, 18 в 16:39

Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

Про це під час брифінгу у вівторок, 18 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій, – заявив він.

Глава МЗС зауважив, що Україна давно і наполегливо закликає Ізраїль відкритися до співробітництва у сфері ППО, і не бачить жодних об’єктивних причин, чому це не повинно відбутися.

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– Іран – це червона лінія для Ізраїлю, і після того, як Іран напряму, по суті, став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, він повинен ці вагання розвіяти, – наголосив Кулеба.

Кулеба додав, якщо політика Ізраїлю дійсно полягає у послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час відкрито стати на бік України.

– Сьогодні без перебільшення такі ж самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль. Я думаю, що цим все сказано, і я думаю, що саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики, – підсумував глава МЗС.