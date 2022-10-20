Октябрь, 20 в 17:59

В последние десять дней войска РФ почти в семь раз увеличили интенсивность ракетных ударов по территории Украины.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он напомнил, что РФ продолжает систематические авиационные и ракетные удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры в нашем государстве. В то же время, наблюдается резкое и существенное увеличение количества ракетных ударов РФ.

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– Так, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в семь раз. В первой декаде была выпущена 21 ракета, — подчеркнул Громов.

По его словам, в основном враг применял крылатые ракеты воздушного базирования. При этом в течение предыдущей декады (первых 10 дней октября) применение этих ракет вообще не фиксировалось.

– Количество примененных ракет, 83 единицы, превысило количество ракет этих типов, которые были использованы в течение четырех месяцев: июня, июля, августа и сентября. В тот период было применено только 43 ракеты, – уточнил представитель Генштаба.

Около трети (29%) от выпущенных по Украине ракет за последние 10 дней составляли Калибры, которые оккупанты запускают с моря. Кроме того, РФ увеличила интенсивность использования крылатых ракет наземного базирования (восемь единиц против одной в предыдущий период).

Громов отметил, что за последнюю неделю значительно возросла эффективность украинской системы ПВО. Этому способствовало приобретение украинскими военными опыта в сбивании ракет, а также получение новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов.

– Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%. Это 81 ракета из 126 примененных, которая была уничтожена, – уточнил Громов.

Резко возросла и интенсивность применения врагом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. С 10 октября войска РФ использовали против Украины 176 беспилотников. По сравнению с предыдущей декадой, это больше в 2,5 раза.

В течение последней недели враг нацелил 65 дронов на объекты в Киеве и Киевской области. Почти половину из них (27 единиц) оккупанты запустили с территории Беларуси.

Громов призвал украинцев не пренебрегать правилами воздушной тревоги, поскольку даже уничтоженные в воздухе ракета или дрон могут представлять опасность.

Источник: Военное телевидение Украины