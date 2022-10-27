Слышали звук дронов-камикадзе: на Днепропетровщине прогремели взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Днепропетровской области прогремели взрывы.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
В соцсетях пишут, что взрывы прозвучали в Павлограде и Синельниковском районе Днепропетровщины. При этом, по данным Telegram каналов, перед взрывом был слышен звук, похожий на дроны-камикадзе Shahed-136.
Сейчас смотрят
Ни городской голова Днепра, ни глава областной военной администрации не комментировали взрывы.