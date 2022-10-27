Октябрь, 26 в 22:50

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

В соцсетях пишут, что взрывы прозвучали в Павлограде и Синельниковском районе Днепропетровщины. При этом, по данным Telegram каналов, перед взрывом был слышен звук, похожий на дроны-камикадзе Shahed-136.

Сейчас смотрят

Ни городской голова Днепра, ни глава областной военной администрации не комментировали взрывы.