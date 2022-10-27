Жовтень, 26 в 22:50

У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

У соцмережах пишуть, що вибухи пролунали у Павлограді та Синельниківському районі Дніпропетровщини. При цьому, за даними Telegram-каналів, перед вибухом було чутно звук, схожий на дрони-камікадзе Shahed-136.

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Згодом у Повітряному командуванні Схід повідомили, що на Дніпропетровщині український зенітний ракетний підрозділ знищив повітряну ціль. За попередньою інформацією, це була авіаційна керована ракета Х-59.

Ані міський голова Дніпра, ані очільник обласної військової адміністрації не коментували вибухи.