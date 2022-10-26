Октябрь, 26 в 7:57

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.

Карта боевых действий в Украине на 26.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 245-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.