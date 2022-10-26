Карта бойових дій на 26.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 26 в 7:57

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Карта бойових дій в Україні на 26.10.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.