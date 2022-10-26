Октябрь, 26 в 10:53

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в конце концов получит танки и истребители с Запада.

– Я очень оптимистично настроен на то, что Украина сможет получить танки Abrams в будущем. И я уверен, что поставки таких истребителей, как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны, — сказал глава оборонного ведомства в интервью изданию Politico.

Основанием для оптимизма министра обороны, в частности, является то, что когда-то запрещенные беспилотники, ракеты и артиллерия попали в Киев.

В подтверждение своих слов Алексей Резников напомнил, как незадолго после назначения на должность министра обороны в ноябре прошлого года получил отказ в Вашингтоне о поставках зенитных ракет Stinger.

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– Я спросил тогда, почему это невозможно. Мне ответили, что это запрещено законом… и политическими вопросами, – рассказывает глава Минобороны.

Затем в январе, вспоминает министр обороны, за месяц до вторжения Украина получила первую посылку из Литвы.

– Это были Stinger, и мы получили их с разрешения в Соединенных Штатах. Поэтому для меня это пример того, что, если вы слышите, что это невозможно, это означает, что это будет возможно в будущем, – отметил Алексей Резников.

Ситуация повторилась летом, когда Украина получила 155-миллиметровые гаубицы и высокомобильные артиллерийские ракетные системы, которые существенно изменили ситуацию на поле боя.

Однако, добавляет Алексей Резников, чтобы необходимая техника появилась в Украине, Вашингтону придется возглавить процесс передачи, чтобы присоединились союзники.

Так, утверждает министр обороны Украины, Великобритания, Франция и Германия, обладающие мощностями для изготовления танков, будут ожидать политического решения Соединенных Штатов.

– Я уверен, что после первого танка Abrams, у нас будет и Leopards, и немецкие боевые машины пехоты Marders, а также другие типы тяжелой бронированной техники, – сказал Алексей Резников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

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