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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Деоккупация поселков в Донецкой области и обстрел Россией Днепра: что происходит на 245-й день войны (онлайн)

Деоккупация поселков в Донецкой области и обстрел Россией Днепра: что происходит на 245-й день войны (онлайн)

Украину впервые с 24 февраля посетил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он посетил Черниговскую область, помощь в восстановлении которой предлагает Германия.

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23:59 - 25 октября

Папа Римский Франциск сравнил нынешнюю ситуация в мире с Карибским кризисом, который имел место 60 лет назад, а также призвал политиков приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны из-за событий в Украине.

Об этом он заявил во вторник, 25 октября, на встрече лидеров мировых религий.

— Сегодня, по сути, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совершенно зря продолжают производить и испытывать, — сказал он.

Понтифик осудил сегодняшний “мрачный сценарий” и отметил, что планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливые надежды народов.

— Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн. С тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к обнищанию Земли, однако ситуация, которую сейчас переживает мир, особенно драматична, — добавил Папа Римский.

Источник: Голос Америки

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