Деоккупация поселков в Донецкой области и обстрел Россией Днепра: что происходит на 245-й день войны (онлайн)
Украину впервые с 24 февраля посетил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он посетил Черниговскую область, помощь в восстановлении которой предлагает Германия.
Украинские Вооруженные силы освободили четыре села возле линии Сватово-Кременная на Донбассе.
Оккупанты обстреляли Днепр, в результате чего погибли два человека, среди них беременная женщина. Еще трое госпитализированы.
МАГАТЭ частично опровергло версию России о “грязной бомбе” в Украине, но направило представителей организации для уточнения данных.
В Минреинтеграции призвали украинцев не возвращаться из-за границы до весны, поскольку зима будет тяжелой.
Журналисты-расследователи Bellingcat обнародовали материал о секретной группе в России, которая руководит запуском крылатых ракет в Украину.