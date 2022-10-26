Удар РФ по Днепру: количество пострадавших возросло до четырех
В Днепре возросло количество раненых после вражеского удара по одному из районов областного центра вечером 25 октября.
Согласно уточненным данным, пострадавших уже четверо (поздним вечером было известно о трех раненых, – Ред.).
Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. Трое из них – в тяжелом состоянии.
– Это были трагические сутки… – так об атаке на Днепр 25 октября говорит руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
Напомним, что жертвами вечернего обстрела Днепра, после чего вспыхнул пожар на автозаправке, стали два человека – беременная женщина и оператор автомойки.
Огонь охватил 300 кв. м площади автозаправочной станции, когда на АЗС упали обломки российской ракеты.
После этого российские оккупационные войска продолжили покрывать огнем Днепропетровскую область.
Червоногригорьевскую общину Никопольского района россияне атаковали из Градов и дронов-камикадзе Shahed-136.
Люди, к счастью, не пострадали, однако на территории общины есть разрушения.
Более 600 семей остались без электричества после повреждения линии электропередач.
Беспилотник-камикадзе Shahed-136 в небе над Никопольским районом уничтожили военные Воздушного командования Восток.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко