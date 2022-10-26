Октябрь, 26 в 9:39

В Днепре возросло количество раненых после вражеского удара по одному из районов областного центра вечером 25 октября.

Удар РФ по Днепру: количество пострадавших возросло до четырех / 4 фотографии

Согласно уточненным данным, пострадавших уже четверо (поздним вечером было известно о трех раненых, – Ред.).

Две женщины и двое мужчин находятся в больнице. Трое из них – в тяжелом состоянии.

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– Это были трагические сутки… – так об атаке на Днепр 25 октября говорит руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, что жертвами вечернего обстрела Днепра, после чего вспыхнул пожар на автозаправке, стали два человека – беременная женщина и оператор автомойки.

Огонь охватил 300 кв. м площади автозаправочной станции, когда на АЗС упали обломки российской ракеты.

После этого российские оккупационные войска продолжили покрывать огнем Днепропетровскую область.

Червоногригорьевскую общину Никопольского района россияне атаковали из Градов и дронов-камикадзе Shahed-136.

Люди, к счастью, не пострадали, однако на территории общины есть разрушения.

Более 600 семей остались без электричества после повреждения линии электропередач.

Беспилотник-камикадзе Shahed-136 в небе над Никопольским районом уничтожили военные Воздушного командования Восток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 245-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко