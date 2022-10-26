Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до чотирьох
У Дніпрі зросла кількість поранених після ворожого удару в один із районів обласного центру ввечері 25 жовтня.
Згідно з уточненими даними, постраждалих уже четверо (пізно увечері було відомо про трьох поранених, – Ред.).
Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. Троє з них – у важкому стані.
– Це були трагічні пів доби… – так про атаку на Дніпро 25 жовтня говорить керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що жертвами вечірнього обстрілу Дніпра, після чого спалахнула пожежа на автозаправці, стали двоє людей – вагітна жінка та оператор автомийки.
Вогонь охопив 300 кв. м площі автозаправної станції, коли на АЗС впали уламки російської ракети.
Після цього російські окупаційні війська продовжили вкривати вогнем Дніпропетровську область.
Червоногригорівську громаду Нікопольського району росіяни атакували з Градів та дронів-камікадзе Shahed-136.
Люди, на щастя, не постраждали, однак на території громади є руйнування.
Понад 600 родин лишилися без електрики після пошкодження лінії електропередач.
Безпілотник-камікадзе Shahed-136 у небі над Нікопольським районом знищили військові Повітряного командування Схід.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко