Жовтень, 26 в 9:39

У Дніпрі зросла кількість поранених після ворожого удару в один із районів обласного центру ввечері 25 жовтня.

Удар РФ по Дніпру: кількість постраждалих зросла до чотирьох / 4 фотографии

Згідно з уточненими даними, постраждалих уже четверо (пізно увечері було відомо про трьох поранених, – Ред.).

Двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. Троє з них – у важкому стані.

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– Це були трагічні пів доби… – так про атаку на Дніпро 25 жовтня говорить керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що жертвами вечірнього обстрілу Дніпра, після чого спалахнула пожежа на автозаправці, стали двоє людей – вагітна жінка та оператор автомийки.

Вогонь охопив 300 кв. м площі автозаправної станції, коли на АЗС впали уламки російської ракети.

Після цього російські окупаційні війська продовжили вкривати вогнем Дніпропетровську область.

Червоногригорівську громаду Нікопольського району росіяни атакували з Градів та дронів-камікадзе Shahed-136.

Люди, на щастя, не постраждали, однак на території громади є руйнування.

Понад 600 родин лишилися без електрики після пошкодження лінії електропередач.

Безпілотник-камікадзе Shahed-136 у небі над Нікопольським районом знищили військові Повітряного командування Схід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко