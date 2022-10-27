Октябрь, 27 в 14:22

Российские оккупационные войска теоретически могут применить так называемую “грязную бомбу” для прикрытия своего бегства из Херсона.

Такое мнение выразил аналитик Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ежак в эфире Радио НВ.

По словам эксперта, ситуация вокруг этого российского фейка довольно странная, поскольку ни одна другая угроза Кремля не звучала раньше так настойчиво и так “медийно глупо”.

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Алексей Ежак добавил, что никто в мире не верит в этот фейк, однако Москва продолжает продвигать его, что заставляет подробнее взглянуть на мотивы РФ.

По мнению эксперта, в этих заявлениях Кремля, вероятно, есть два аспекта. Первый связан с ядерными учениями Гром-2022, которые проводит РФ. Их смысл состоит не только в проверке состояния вооружения, но и в проверке функционирования системы боевого управления, начиная от предупреждения о нападении до удара.

По словам Алексея Ежака, во время этих учений что-то могло пойти “не так”.

– Первый аспект – в России что-то не так с собственно шантажом ядерным оружием. И возможности учений показали, что они не могут надежно делать то, чем угрожают уже несколько месяцев: тактическое ядерное оружие и тому подобное. У них есть определенные проблемы, – заявил эксперт.

Он предположил, что в Кремле поняли, что не могут использовать настоящее ядерное оружие, а потому решили продвигать нарратив о “грязной бомбе”.

Второй аспект может касаться бегства оккупантов из Херсона. Алексей Ежак предполагает, что в таком случае агрессор может применить “грязную бомбу”, чтобы оправдать и прикрыть отход войск. А отработанное ядерное топливо для нее могут взять с Запорожской атомной электростанции, которая сейчас оккупирована.

В то же время, РФ будет пытаться обвинить Украину в применении “грязной бомбы”.

– Вторая идея, которая за этим может быть.., – это прикрыть побег из Херсона. Херсон близко к Запорожской АЭС. И если они будут проигрывать битву за Херсон и будут вынуждены бежать, могут применить такую “грязную бомбу” и сказать, что они не проиграли, а были вынуждены “для сохранения жизни собственных войск и гражданского населения” всех вывести из Херсона и самим уйти. И при этом еще, возможно, подорвать дамбу, чтобы создать экологическую катастрофу и сказать, что это украинцы, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что “грязная бомба” – это гипотетическое радиологическое оружие. Существует только теоретическая возможность его применения. Идея заключается в том, что можно с помощью обычной взрывчатки распылить или разбросать значительное количество радиоактивного материала, которым обычно является отработанное ядерное топливо.

В то же время Ежак напомнил, что существуют средства сдерживания. Так, США уже предупредили, что не будут различать, как радиация вышла из-под контроля: это ядерное оружие или “грязная бомба”.

– Результат будет один. Он состоит в том, что военная помощь, то есть предоставление вооружения и техники Украине, превратится в военную помощь, то есть прямое участие мощных союзников в войне на территории Украины. Россия это понимает, и можно надеяться, что она все же не решится на это, – подытожил эксперт.

Как известно, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Великобритании, Франции и Турции. Во время разговоров он утверждал, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу”.

США, Великобритания и Франция в совместном заявлении отвергли эти фейковые утверждения, назвав их поводом для эскалации в войне.

А генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, как утверждает РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.

Источник: Радио НВ