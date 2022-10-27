Жовтень, 27 в 14:22

Російські окупаційні війська теоретично можуть застосувати так звану “брудну бомбу” для прикриття своєї втечі з Херсону.

Таку думку висловив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Олексій Їжак в ефірі Радіо НВ.

За словами експерта, ситуація довкола цього російського фейку є досить дивною, оскільки жодна інша погроза Кремля не лунала раніше так наполегливо і так “медійно безглуздо”.

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Олексій Їжак додав, що ніхто в світі не вірить у цей фейк, проте Москва продовжує просувати його, що змушує поглянути детальніше на мотиви РФ.

На думку експерта, в цих заявах Кремля, ймовірно, є два аспекти. Перший пов’язаний із ядерними навчаннями Грім-2022, які проводить РФ. Їх сенс полягає не лише в у перевірці стану озброєння, а й в перевірці функціонування системи бойового управління, починаючи від попередження про напад до удару.

За словами Олексія Їжака, під час цих навчань щось могло піти “не так”.

– Перший аспект – в Росії щось не так із власне шантажем ядерною зброєю. І можливості навчань показали їм, що вони не можуть надійно робити те, чим погрожують вже кілька місяців: тактична ядерна зброя тощо. У них є певні проблеми, – заявив експерт.

Він припустив, що в Кремлі зрозуміли, що не можуть використати справжню ядерну зброю, а тому вирішили просувати наратив про “брудну бомбу”.

Другий аспект може стосуватися втечі окупантів із Херсону. Олексій Їжак припускає, що в такому разі агресор може застосувати “брудну бомбу”, щоб виправдати та прикрити відхід військ. А відпрацьоване ядерне паливо для неї можуть взяти із Запорізької атомної електростанції, яка наразі окупована.

Водночас РФ намагатиметься звинуватити Україну в застосуванні “брудної бомби”.

– Інша ідея, яка за цим може бути.., – це прикрити втечу з Херсону. Херсон близько до Запорізької АЕС. І якщо вони програватимуть битву за Херсон і будуть змушені тікати, можуть застосувати таку “брудну бомбу” і сказати, що вони не програли, а були змушені “заради збереження життя власних військ та цивільного населення” всіх вивести з Херсону і самим звідти піти. І заодно ще, можливо, підірвати дамбу, щоб створити екологічну катастрофу та сказати, що це українці, – наголосив експерт.

Він нагадав, що “брудна бомба” – це гіпотетична радіологічна зброя. Існує лише теоретична можливість її застосування. Ідея полягає в тому, що можна за допомогою звичайної вибухівки розпилити чи розкидати значну кількість радіоактивного матеріалу, яким є зазвичай відпрацьоване ядерне паливо.

Водночас Їжак уточнив, що існують засоби стримування. Так, США вже попередили, що не будуть розрізняти, як радіація вийшла з-під контролю: чи це ядерна зброя, чи “брудна бомба”.

– Результат буде один. Він полягає в тому, що військова допомога, тобто надання озброєння і техніки Україні, перетвориться на воєнну допомогу, тобто пряму участь потужних союзників у війні на території України. Росія це розуміє, і можна сподіватися, що вона все ж не наважиться на це, – підсумував експерт.

Як відомо, нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Великої Британії, Франції та Туреччини. Під час розмов він стверджував, що Україна начебто готується застосувати “брудну бомбу”.

США, Велика Британія і Франція у спільній заяві відкинули ці фейкові твердження, назвавши їх приводом для ескалації у війні.

А генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився відправити в Україну експертів для перевірки об’єктів, на яких, як стверджує РФ, нібито відбувається розробка “брудної бомби”.

Джерело: Радіо НВ