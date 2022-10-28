Октябрь, 28 в 16:20

Украинские военные продолжают проходить обучение в Великобритании. Отмечается, что их тренируют в условиях, максимально похожих на реальные боевые действия, при этом используется опыт стран НАТО.

Так, для учений воспроизводят методы, которыми сегодня пользуются на поле боя российские военные. Украинские защитники с помощью бронированной техники пытаются удерживать позиции и противодействовать российским силам и дронам.

По легенде, россияне хотят взломать нашу оборону при поддержке артиллерии. Но к украинским бойцам из командного центра выдвигается помощь. Им нужно быстро отрабатывать по мишеням, которые выскакивают как из-под земли, имитируя противника.

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За каждым шагом украинцев следят строгие инструкторы из Великобритании, Норвегии, Дании, Латвии, Новой Зеландии и Канады.

– Я впервые работаю с украинцами, но точно могу сказать, что они очень мотивированы и преданы обучению. Это вызывает восхищение… К нам приходят обычные гражданские, у них нет военного опыта, мы им это даем. Всю базу – от владения оружием до выживания в полевых условиях, первой помощи при ранениях, и это далеко не весь перечень, – рассказал командир отделения, британский инструктор Купер Браун.

Он отметил, что знания, которые украинские солдаты получают на учениях в Британии, очень похожи на полученные военными НАТО – но то, что британские новобранцы изучают за несколько месяцев, украинцы должны освоить уже через 5 недель.

– Мы максимально адаптировали обучение к реальным боевым действиям в Украине. Изучаем ситуацию на фронте и максимально стараемся интегрировать это в обучение. А также делимся своим опытом из разных горячих точек по миру. Но факт, который больше всего поражает – сюда приезжают вообще без какого-либо военного опыта – обычные украинские ребята. В прошлом айтишники, инженеры, менеджеры, впервые именно здесь, на Туманном альбионе, овладевают военным делом, – рассказал Купер.

Так, парень с Черниговской области с позывным Стратег рассказал, что раньше никогда не служил и не имел никаких военных знаний, но сейчас умеет работать с АК-47 и оказывать первую медицинскую помощь.

Его побратим с позывным Панда на учениях уже четвертую неделю. В мирной жизни был инженером. Однако с началом полномасштабного вторжения России в Украину решил взять оружие в руки. Говорит, все, кто рядом, пришли сюда совершенно сознательно и добровольно.

– Я подготовился физически, морально, подготовил своих родных. Я пришел и сказал: “Ребята, теперь моя очередь. Я хочу помочь своей стране и защитить свою семью. Но в первую очередь – свое собственное будущее”… Мы хотим научиться делать свое дело так, чтобы выгнать оккупанта из нашей страны, – подчеркнул Панда.

К учениям украинцев сейчас приковано внимание всего мира – в прямом смысле. На месте находится батальон международных журналистов со всего мира: американцы, британцы, новозеландцы.

Для получения навыков по тактической медицине украинцы ищут раненых, роль которых исполняют актеры. Бутафорская кровь и травмы настолько реалистичны, что людям со слабыми нервами может стать не по себе.

Бойцы должны быстро распознать, у кого какие ранения – тяжелые, средние или легкие. И в любом случае уметь оказать первую помощь. Кого-то должны быстро и правильно перевязать, кому-то наложить бандаж при ранении в живот и, при необходимости, эвакуировать.

Рядом находится инструктор, который следит, правильно ли выполнили задание бойцы, и задает дополнительные вопросы. В частности, как остановить кровотечение, проверить, дышит ли раненый, и что делать, если сломана рука.

Знания, закрепленные здесь, могут спасти жизнь украинских военных уже на передовой. А потому все выкладываются на 100%.

Это далеко не все, что осваивают украинские рекруты в Британии. Весь курс обучения поделен на блоки. Здесь и минная безопасность, и изучение вражеской техники, и оружия, которое будут использовать на поле боя уже сами бойцы – от Джавелина до крупнокалиберного пулемета. Ну и, конечно, куда без уроков стрельбы по мишеням.

У каждого из бойцов, отрабатывающих ближний бой и стрельбу на 15 метров с АК-47, есть экшн-камера, чтобы потом увидеть свои ошибки и исправить их.

Бойцам дают произвести по пять выстрелов, перезарядить магазин и затем снова отработать огонь. Они проводят на полигоне по 10 часов, чтобы отработать все до автоматизма.

Для полного понимания с британцами нашим бойцам помогают украинские переводчики. Они постоянно рядом, чтобы снять языковой барьер.

Одна из них – Ирина – до войны имела престижную работу в Лондоне и активно занималась благотворительностью. Сейчас она является руководителем группы наших переводчиков – все бросила и взялась помогать нашим бойцам овладевать военным делом на полигоне.

– Это место, мне кажется, сильнейшая передовая помощь Британии Украине. Поэтому я здесь и нахожусь, – рассказала Ирина.

Для нее, несмотря на хрупкость, не делают исключений – она вместе с нашими бойцами ежедневно бегает в каске и бронежилете, за день наматывая десятки километров.

– Сейчас моим приоритетом является помощь Украине, несмотря ни на что. Даже если меня здесь подстрелят, я просто поправлюсь и вернусь сюда, на поле, – сказала она.

Отмечается, что стоит только заглянуть в глаза нашим воинам – и увидишь взгляд людей, точно знающих, за что они борются. А Великобритания готова нам в этом помогать. Она задействовала для учений четыре военных базы и сотни воинов Королевской армии, которые подготовили 20 тыс. наших бойцов. Совсем скоро они встанут на защиту нашей страны.