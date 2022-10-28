Жовтень, 28 в 16:20

Українські військові продовжують проходити навчання у Великій Британії. Зазначається, що їх тренують в умовах, які є максимально схожими на реальні бойові дії, при цьому використовується досвід країн НАТО.

Так, для навчань відтворюють методи, якими сьогодні користуються на полі бою російські військові. Українські захисники за допомогою броньованої техніки намагаються утримувати позиції та протидіяти російським силам та дронам.

За легендою, росіяни хочуть зламати нашу оборону за підтримки артилерії. Та до українських бійців з командного центру висувається підмога. Їм треба швидко відпрацьовувати по мішенях, які вискакують немов з-під землі, імітуючи противника.

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За кожним кроком українців стежать суворі інструктори з Великої Британії, Норвегії, Данії, Латвії, Нової Зеландії та Канади.

– Я вперше працюю з українцями, але точно можу сказати, що вони дуже мотивовані і відданні навчанню. Це викликає захоплення… До нас приходять звичайні цивільні, вони не мають військового досвіду, ми їм це даємо. Усю базу – від володіння зброєю до виживання у польових умовах, перша допомога при пораненнях і це далеко не весь перелік, – розповів командир відділення, британський інструктор Купер Браун.

Він зазначив, що знання, які українські солдати отримують на навчаннях у Британії, дуже подібні до тих, які здобувають військві НАТО – але те, що британські новобранці вивчають за кілька місяців, українці мають освоїти вже за 5 тижнів.

– Ми максимально адаптували навчання до реальних бойових дій в Україні. Вивчаємо ситуацію на фронті і максимально намагаємось інтегрувати це у навчання. А також ділимось своїм досвідом з різних гарячих точок по світу. Але факт, який чи не найбільше вражає, – сюди приїжджають взагалі без жодного військового досвіду – звичайні українські хлопці та дівчата. В минулому айтішники, інженери, менеджери, які вперше саме тут, на Туманному альбіоні, опановують військову справу, – розповів Купер.

Так, хлопець з Чернігівщини з позивним Стратег розповів, що раніше ніколи не служив і не мав ніяких військових знань, але зараз вміє працювати з АК-47 та надавати першу медичну допомогу.

Його побратим із позивним Панда на навчаннях вже четвертий тиждень. У мирному житті був інженером. Та з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив взяти зброю в руки. Каже, всі хто поряд, прийшли сюди абсолютно свідомо та добровільно.

– Я підготувався фізично, морально, підготував своїх рідних. Я прийшов і сказав: “Хлопці, тепер моя черга. Я хочу допомогти своїй країні і захистити свою сім’ю. Та в першу чергу своє власне майбутнє”… Ми хочемо навчитись робити свою справу так, щоб вигнати окупанта з нашої країни, – підкреслив Панда.

До навчань українців нині прикута увага всього світу – в прямому сенсі. На місці знаходиться батальон міжнародних журналістів з усього світу: американці, британці, новозеландці.

Для здобуття навичок з тактичної медицини українці шукають поранених, роль яких виконують актори. Бутафорська кров і травми настільки реалістичні, що людям із слабкими нервами може стати не по собі.

Бійці мають швидко розпізнати в кого які поранення – важкі, середні чи легкі. І в кожному випадку вміти надати першу допомогу. Когось мають швидко і правильно перев’язати, комусь накласти бандаж при пораненні в живіт і, за необхідності, евакуювати.

Поруч знаходиться інструктор, який стежить чи правильно виконали завдання бійці. І ставить додаткові запитання. Зокрема, як зупинити кровотечу, перевірити чи поранений дихає і що робити якщо зламана рука.

Знання, закріплені тут, можуть врятувати життя українських військових вже на передовій. Тому всі викладаються на 100%.

Та це далеко не все, що освоюють українські рекрути у Британії. Увесь курс навчання поділений на блоки. Тут і мінна безпека, і вивчення ворожої техніки, і зброя, яку використовуватимуть на полі бою вже самі бійці – від джавеліну до великокаліберного кулемету. Ну і звісно, куди ж без уроків стрільби по мішенях.

У кожного з бійців, що відпрацьовують ближній бій та стрільбу на 15 метрів з АК-47 є екшн-камера, щоб потім подивитись на свої помилки та виправити їх.

Бійцям дають зробити по п’ять пострілів, перезарядити магазин і потім вони знову відпрацьовують вогонь. Вони проводять на полігоні по 10 годин, щоб відпрацювати усе до автоматизму.

Для повного порозуміння з британцями нашим бійцям допомагають українські перекладачі. Вони постійно поряд, аби зняти мовний бар’єр.

Одна з них – Ірина, – до війни мала престижну роботу у Лондоні та активно займалась благодійністю. Нині вона є керівником групи наших перекладачів – все кинула і взялась допомагати нашим бійцям опановувати військову справу на полігоні.

– Це місце, мені здається, є найсильнішою передовою допомоги Британії Україні. Тому я тут і знаходжусь, – розповіла Ірина.

Для неї, не дивлячись на тендітність, не роблять винятків – вона разом з нашими бійцями щоденно бігає в касці та бронежилеті, за день намотуючи десятки кілометрів.

– Зараз моїм пріоритетом є допомога Україні, не дивлячись ні на що. Навіть якщо мене тут підстрелять, я просто одужаю і повернусь сюди, на поле, – сказала вона.

Зазначається, що варто лише зазирнути в очі нашим воїнам, і побачиш погляд людей, які точно знають за що борються. А Велика Британія готова у цьому допомагати. Вона задіяла для навчань чотири військові бази та сотні вояків королівської армії. Вони підготували 20 тисяч наших бійців, які зовсім скоро стануть на захист нашої країни.