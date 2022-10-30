Октябрь, 30 в 9:07

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 950 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла уже около 71 200 своих военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 13 вражеских танков, 52 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, два средства ПВО, сбили один самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 672 (+13);

боевые бронированные машины – 5 453 (+52);

артиллерийские системы – 1 724 (+16);

РСЗО – 383 (+3);

средства ПВО – 197 (+2);

самолеты – 274 (+1);

вертолеты – 252;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 412 (+6);

крылатые ракеты – 352 (+1);

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 120 (+13);

специальная техника – 154 (+2).

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.