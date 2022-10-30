РФ за минувшие сутки понесла рекордные потери: ВСУ уничтожили 950 оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 950 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла уже около 71 200 своих военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Кроме того, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 13 вражеских танков, 52 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, два средства ПВО, сбили один самолет и шесть беспилотников оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 2 672 (+13);
- боевые бронированные машины – 5 453 (+52);
- артиллерийские системы – 1 724 (+16);
- РСЗО – 383 (+3);
- средства ПВО – 197 (+2);
- самолеты – 274 (+1);
- вертолеты – 252;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 412 (+6);
- крылатые ракеты – 352 (+1);
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 120 (+13);
- специальная техника – 154 (+2).
По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком и Лиманском направлениях.
Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.