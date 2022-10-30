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Факти / Україна

РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат: ЗСУ знищили 950 окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат: ЗСУ знищили 950 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 950 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила вже близько 71 200 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще 13 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, два засоби ППО, збили один літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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  • танки ‒ 2 672 (+13);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 453 (+52);
  • артилерійські системи – 1 724 (+16);
  • РСЗВ – 383 (+3);
  • засоби ППО ‒ 197 (+2);
  • літаки – 274 (+1);
  • гелікоптери – 252;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6);
  • крилаті ракети ‒ 352 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 120 (+13);
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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