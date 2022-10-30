РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат: ЗСУ знищили 950 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 950 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила вже близько 71 200 своїх військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще 13 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, два засоби ППО, збили один літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:
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- танки ‒ 2 672 (+13);
- бойові броньовані машини ‒ 5 453 (+52);
- артилерійські системи – 1 724 (+16);
- РСЗВ – 383 (+3);
- засоби ППО ‒ 197 (+2);
- літаки – 274 (+1);
- гелікоптери – 252;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6);
- крилаті ракети ‒ 352 (+1);
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 120 (+13);
- спеціальна техніка ‒ 154 (+2).
За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.
Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.