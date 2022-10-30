Жовтень, 30 в 9:07

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 950 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила вже близько 71 200 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, за минулу добу українські військові ліквідували ще 13 ворожих танків, 52 бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, два засоби ППО, збили один літак і шість безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 672 (+13);

бойові броньовані машини ‒ 5 453 (+52);

артилерійські системи – 1 724 (+16);

РСЗВ – 383 (+3);

засоби ППО ‒ 197 (+2);

літаки – 274 (+1);

гелікоптери – 252;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6);

крилаті ракети ‒ 352 (+1);

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 120 (+13);

спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.