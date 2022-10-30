Россияне запретили на оккупированных территориях переводить часы на зимнее время – Федоров

Октябрь, 30 в 12:37

Украинцам на оккупированных территориях россияне запретили переводить часы на зимнее время, как это сделала вся Украина ночью 30 октября.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

– Существование вне реальности и в вымышленном диктатором мире – фирменный стиль России. Теперь оккупанты хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира, а потому запретили переводить часы на зимнее время, – подчеркнул он.

По его словам, несмотря на нелепые требования и запугивания кремлевского диктатора, украинцы всегда вместе, а время оккупантов подходит к концу.

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В воскресенье, 30 октября, в 04:00 по Киеву отменено действие летнего времени, а стрелки часов переведены на 1 час назад.

Украина ежегодно переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, на летнее – в последнее воскресенье марта.