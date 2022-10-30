Росіяни заборонили на окупованих територіях переводити годинники на зимовий час – Федоров

Жовтень, 30 в 12:37

Українцям на окупованих територіях росіяни заборонили переводити годинники на зимовий час, як це зробила вся Україна вночі 30 жовтня.

Про це повідомив мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

– Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі – фірмовий стиль Росії. Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час, – наголосив він.

За його словами, попри безглузді вимоги та залякування кремлівського диктатора, українці завжди разом, а час окупантів добігає кінця.

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У неділю, 30 жовтня, о 04:00 за Києвом скасовано дію літнього часу, а стрілки годинників переведено на 1 годину назад.

Україна щорічно переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, на літній – в останню неділю березня.