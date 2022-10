Судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии вместе с несколькими другими вышло из украинских портов утром 31 октября, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, это седьмое зафрахтованное судно продовольственной программы ООН.

The IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left ???????? ports. This is the 7th ????️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022