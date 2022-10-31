Октябрь, 31 в 11:26

Судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии вместе с несколькими другими вышло из украинских портов утром 31 октября, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

– Эти продукты предназначены для жителей Эфиопии, которые столкнулись с реальной возможностью массового голода, – написал министр в Twitter.

По его словам, это седьмое зафрахтованное судно продовольственной программы ООН.

The IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left ???????? ports. This is the 7th ????️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022

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По данным Мининфраструктуры, в целом из портов Одесса, Черноморск и Южный сегодня вышли 12 судов, которые доставят 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

– В то же время проход в украинские порты под загрузку разрешен четырем суднам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей РФ, – говорят в ведомстве.

Накануне ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Они пытаются договориться с РФ для возобновления полноценной реализации зерновой инициативы.

Сейчас есть договоренность о работе 10 инспекционных групп для проверки 40 судов.

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Фото: Олександр Кубраков