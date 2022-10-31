Україна відновила рух суден зерновим коридором – Кубраков

Жовтень, 31 в 11:26

Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії разом із кількома іншими вийшло з українських портів уранці 31 жовтня, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Ці продукти призначаються для жителів Ефіопії, які зіткнулися із реальною можливістю масового голоду, – написав міністр у Twitter.

За його словами, це сьоме зафрахтоване судно продовольчої програми ООН.

The IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left ???????? ports. This is the 7th ????️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022

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За даними Мінінфраструктури, загалом з портів Одеса, Чорноморськ та Південний сьогодні вийшли 12 суден, які доправлять 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

– Водночас прохід до українських портів під завантаження дозволено чотирьом суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включно з представниками РФ, – кажуть у відомстві.

Напередодні ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Вони намагаються домовитися з РФ для відновлення повноцінної реалізації зернової ініціативи.

Наразі є домовленість про роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден.

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Фото: Олександр Кубраков