Октябрь, 30 в 9:00

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что 29 октября вблизи Севастополя мог быть поврежден по меньшей мере один фрегат типа Григорович Черноморского флота РФ.

К такому выводу специалисты ISW пришли, проанализировав реакцию России на вчерашние “хлопки” в Крыму.

В Институте изучения войны отметили, что от Минобороны РФ поступило заявление лишь о незначительных повреждениях тральщика Черноморского флота Ивана Голубец и защитного барьера в южной бухте.

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Однако российские официальные лица не признали повреждения фрегата типа Григорович.

– Так же Минобороны России отрицало и какие-либо повреждения крейсера Москва в апреле, – проводят аналогии в ISW.

К слову, в Черноморском флоте РФ – три фрегата типа Григорович. Каждый из них способен запускать крылатые ракеты Калибр.

Напомним, что после взрывов в Севастополе утром 29 октября в Министерстве обороны России заявили о “незначительных повреждениях морского тральщика Иван Голубец“.

Однако украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко предполагает, что было повреждено сразу несколько кораблей Черноморского флота России.

Есть информация, что среди них может быть и корабль Адмирал Макаров, ставший флагманом после потери россиянами крейсера Москва.

Последний загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун 13 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: Юрий Мисягин