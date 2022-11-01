Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Обстріли енергосистеми України лише частина значно більшого плану Путіна: що пишуть ЗМІ про атаки 31 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Обстріли енергосистеми України лише частина значно більшого плану Путіна: що пишуть ЗМІ про атаки 31 жовтня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 31 жовтня, Росія зранку завдала серії ракетних ударів по об’єктах інфраструктури по всій Україні. Повідомлялося про атаки на енергооб’єкти в Черкасах та Кропивницькому, у східному районі Харкова та південному районі Запоріжжя.

Факти ICTV подивилися, що пишуть західні ЗМІ про вчорашні обстріли України.

Телеканал CNN розповідає, що через обстріл 80% мешканців Києва залишилися без води, а 350 тис. квартир без електропостачання.

Зараз дивляться

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ракетний обстріл був частково відповіддю на “напад на російський флот” у Севастополі у суботу. Тоді Кремль звинуватив Київ.

Путін також попередив, що ці удари – це ще не все, на що здатна РФ.

В останні тижні Росія розпочала серію атак на енергетичну інфраструктуру України. Мелінда Харінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради, заявила, що це лише частина значно більшого плану президента Володимира Путіна.

– План гри Путіна очевидний: він хоче зробити цю зиму найхолоднішою та найпохмурішою в історії України. Він продовжить завдавати ударів по інфраструктурних мережах, щоб вивести з ладу електрику та тепло України. Атаки безпілотниками-камікадзе покликані зламати волю українського народу та посіяти паніку, — сказала вона.

Деякі експерти запитують, наскільки успішною буде ця стратегія.

У розмові з CNN Дуглас Баррі, старший науковий співробітник військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), сказав, що кількість крилатих ракет повітряного базування, які РФ все ще має у своєму арсеналі, значно скоротилася. Тому постає питання про те, як довго Росія зможе продовжувати такі атаки.

Читайте
1 листопада в 7 областях та Києві обмежуватимуть електропостачання – Укренерго

Американське видання The Washington Post пише, що вчора Росія завдала ударів по 10 регіонах, пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні об’єкти.

Росія обстрілювала українську інфраструктуру, мабуть, із винищувачів над Каспійським морем або з Ростовської області на півдні Росії. Видання вважає, що у такий спосіб Москва хоче відповісти за невдачі на полі бою.

Окрім того, минулого тижня в окупованому Криму від ударів безпілотників постраждав фрегат Григорович ЧФ РФ. Хоча Україна не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Читайте
РФ може мовчати про пошкодження фрегата Григорович, як і про крейсер Москва – ISW

Західні та українські офіційні особи заявили, що російські атаки були настільки методичними, що, здавалося, ними керували фахівці з енергетики, які знають, що завдадуть максимальних руйнувань інфраструктурі. Від таких атак важко захиститись.

Західні союзники України пообіцяли надати більш потужні системи ППО, але вони складні у використанні, потребують ретельної підготовки та постачаються повільно.

Читайте
Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня - все, що відомо

Британське видання The Guardian пише, що Україна зіткнеться із зимовою гуманітарною кризою, якщо не зможе запобігти колапсу в енергосистемі, викликаному ракетним обстрілом з боку РФ.

Виконавчий директор Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що в результаті російських атак постраждали практично всі великі неатомні електростанції в країні, а також понад 30% підстанцій мережі маршрутизації.

– Це найбільша ракетна атака на електроенергетичну інфраструктуру в історії. На жаль, ситуація є критичною. Українську енергосистему намагаються спеціально зруйнувати, а вона постачає десятки мільйонів населення, – сказав Кудрицький.

Якщо російські атаки продовжаться, відключення електроенергії в Україні ставатимуть дедалі довше. Росія хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні.

Джерела: CNN, The Washington Post, The Guardian
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка