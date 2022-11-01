Листопад, 01 в 14:54

У понеділок, 31 жовтня, Росія зранку завдала серії ракетних ударів по об’єктах інфраструктури по всій Україні. Повідомлялося про атаки на енергооб’єкти в Черкасах та Кропивницькому, у східному районі Харкова та південному районі Запоріжжя.

Факти ICTV подивилися, що пишуть західні ЗМІ про вчорашні обстріли України.

Телеканал CNN розповідає, що через обстріл 80% мешканців Києва залишилися без води, а 350 тис. квартир без електропостачання.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що ракетний обстріл був частково відповіддю на “напад на російський флот” у Севастополі у суботу. Тоді Кремль звинуватив Київ.

Путін також попередив, що ці удари – це ще не все, на що здатна РФ.

В останні тижні Росія розпочала серію атак на енергетичну інфраструктуру України. Мелінда Харінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради, заявила, що це лише частина значно більшого плану президента Володимира Путіна.

– План гри Путіна очевидний: він хоче зробити цю зиму найхолоднішою та найпохмурішою в історії України. Він продовжить завдавати ударів по інфраструктурних мережах, щоб вивести з ладу електрику та тепло України. Атаки безпілотниками-камікадзе покликані зламати волю українського народу та посіяти паніку, — сказала вона.

Деякі експерти запитують, наскільки успішною буде ця стратегія.

У розмові з CNN Дуглас Баррі, старший науковий співробітник військової аерокосмічної галузі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), сказав, що кількість крилатих ракет повітряного базування, які РФ все ще має у своєму арсеналі, значно скоротилася. Тому постає питання про те, як довго Росія зможе продовжувати такі атаки.

Американське видання The Washington Post пише, що вчора Росія завдала ударів по 10 регіонах, пошкоджено 18 об’єктів, більшість з яких – енергетичні об’єкти.

Росія обстрілювала українську інфраструктуру, мабуть, із винищувачів над Каспійським морем або з Ростовської області на півдні Росії. Видання вважає, що у такий спосіб Москва хоче відповісти за невдачі на полі бою.

Окрім того, минулого тижня в окупованому Криму від ударів безпілотників постраждав фрегат Григорович ЧФ РФ. Хоча Україна не взяла на себе відповідальність за інцидент.

Західні та українські офіційні особи заявили, що російські атаки були настільки методичними, що, здавалося, ними керували фахівці з енергетики, які знають, що завдадуть максимальних руйнувань інфраструктурі. Від таких атак важко захиститись.

Західні союзники України пообіцяли надати більш потужні системи ППО, але вони складні у використанні, потребують ретельної підготовки та постачаються повільно.

Британське видання The Guardian пише, що Україна зіткнеться із зимовою гуманітарною кризою, якщо не зможе запобігти колапсу в енергосистемі, викликаному ракетним обстрілом з боку РФ.

Виконавчий директор Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що в результаті російських атак постраждали практично всі великі неатомні електростанції в країні, а також понад 30% підстанцій мережі маршрутизації.

– Це найбільша ракетна атака на електроенергетичну інфраструктуру в історії. На жаль, ситуація є критичною. Українську енергосистему намагаються спеціально зруйнувати, а вона постачає десятки мільйонів населення, – сказав Кудрицький.

Якщо російські атаки продовжаться, відключення електроенергії в Україні ставатимуть дедалі довше. Росія хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні.