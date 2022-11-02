Стоимость газа в ноябре: какие цены предлагают поставщики
В ноябре цена газа для бытовых потребителей осталась стабильной и, как и в октябре, колеблется от 7,70 до 9,99 грн.
Свои годовые цены на ноябрь для украинцев обнародовали девять компаний.
У пяти из них стоимость газа не превышает 8 грн:
- ООО Эру Людям – 7,70 грн,
- ООО Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн,
- Нафтогаз Украины – 7,96 грн,
- ООО Прикарпатэнерготрейд – 7,98 грн,
- ООО Полтавагаз Сбыт – 7,99 грн.
Цены еще четырех поставщиков составляют от 8,20 до 9,99 грн.
- ООО Львовэнергосбыт – 8,20 грн,
- ООО Киевские энергетические услуги (Yasno) – 8,46 грн,
- ООО Днепровские энергетические услуги (Yasno) – 8,46 грн,
- ТМ Светгаз (ООО Ритейл сервис) – 9,99 грн.
Отметим, что почти 98% украинских бытовых потребителей голубое топливо снабжает Нафтогаз стоимостью 7,96 грн за кубометр.
Потребителям, которые решат подключиться к частным поставщикам, предлагающим более низкие цены на газ, следует тщательно изучить их условия и тарифные планы.
Ведь часто такова цена для потребителей, которые уже являются их клиентами. Новым клиентам могут предлагать месячную цену, которая может быть значительно выше годовой.
Источник: ГазПравда