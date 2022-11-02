Ноябрь, 02 в 14:08

В ноябре цена газа для бытовых потребителей осталась стабильной и, как и в октябре, колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Свои годовые цены на ноябрь для украинцев обнародовали девять компаний.

У пяти из них стоимость газа не превышает 8 грн:

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ООО Эру Людям – 7,70 грн,

ООО Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн,

Нафтогаз Украины – 7,96 грн,

ООО Прикарпатэнерготрейд – 7,98 грн,

ООО Полтавагаз Сбыт – 7,99 грн.

Цены еще четырех поставщиков составляют от 8,20 до 9,99 грн.

ООО Львовэнергосбыт – 8,20 грн,

ООО Киевские энергетические услуги (Yasno) – 8,46 грн,

ООО Днепровские энергетические услуги (Yasno) – 8,46 грн,

ТМ Светгаз (ООО Ритейл сервис) – 9,99 грн.

Отметим, что почти 98% украинских бытовых потребителей голубое топливо снабжает Нафтогаз стоимостью 7,96 грн за кубометр.

Потребителям, которые решат подключиться к частным поставщикам, предлагающим более низкие цены на газ, следует тщательно изучить их условия и тарифные планы.

Ведь часто такова цена для потребителей, которые уже являются их клиентами. Новым клиентам могут предлагать месячную цену, которая может быть значительно выше годовой.

Источник: ГазПравда