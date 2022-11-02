Вартість газу в листопаді: які ціни пропонують постачальники

Листопад, 02 в 14:08

У листопаді ціна газу для побутових споживачів залишилася стабільною й так само, як і в жовтні, коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Свої річні ціни на листопад для українців оприлюднили дев’ять компаній.

У п’яти з них вартість газу не перевищує 8 грн:

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ТОВ Еру Людям – 7,70 грн,

ТОВ Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн,

Нафтогаз України – 7,96 грн,

ТОВ Прикарпатенерготрейд – 7,98 грн,

ТОВ Полтавагаз Збут – 7,99 грн.

Ціни ще чотирьох постачальників сягають від 8,20 до 9,99 грн.

ТОВ Львівенергозбут – 8,20 грн,

ТОВ Київські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн,

ТОВ Дніпровські енергетичні послуги (Yasno) – 8,46 грн,

ТМ СвітлоГаз (ТОВ Ритейл сервіс) – 9,99 грн.

Зауважимо, що майже 98% українських побутових споживачів блакитне паливо постачає Нафтогаз вартістю 7,96 грн за кубометр.

Споживачам, які вирішать підключитись до приватних постачальників, що пропонують нижчі ціни на газ, варто ретельно вивчити їхні умови та тарифні плани.

Адже часто такою є ціна для споживачів, які вже є їхніми клієнтами. Новим клієнтам можуть пропонувати місячну ціну, що може бути значно вищою за річну.

Джерело: ГазПравда