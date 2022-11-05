Ноябрь, 05 в 11:35

Российское командование перебросило в Луганскую область большие резервы оккупационных войск. Там происходят тяжелые бои, однако украинские военные все равно продвигаются вперед.

Об этом рассказал в эфире марафона на телеканале FreeДом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Луганской области сейчас есть два наиболее тяжелых направления, где наблюдается максимальная эскалация: район Сватово и Кременной.

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– Туда брошены максимальные резервы российских оккупационных войск. Туда уже подтянули недавно мобилизованных. И они успели там окопаться и все заминировать. Количество круглосуточных обстрелов исчисляется сотнями со стороны армии РФ, – отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты предпринимают десятки попыток наступления, часто группами по 20-30 человек (в размере взвода). Рашисты пытаются найти какой-то пробел, слабое звено в обороне Вооруженных сил Украины, но у них ничего не получается.

– Более того, несмотря на все трудности и погодные условия, ВСУ все равно медленно, но уверенно продвигаются вперед, — подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА считает, что РФ перебросит большое количество мобилизованных в Луганскую область, чтобы вымотать, остановить и попытаться как-то разбить подразделения ВСУ.

– Никогда им люди не были нужны, им нужна была только территория. Но они прекрасно понимают, что каждый населенный пункт (освобождение их ВСУ, — Ред.) – очень серьезная демотивация в целом российских войск. Я вам скажу, что после освобождения Сватово, Кременной и Старобельска они будут убегать из Северодонецка и Лисичанска так же, как из-под Харькова, — заявил он.

Гайдай уточнил, что, несмотря на отсутствие успехов, войска РФ не собираются покидать территорию Луганской и Донецкой областей без боя. Более того, они постоянно подвозят резервы, технику. По данным Гайдая, только на направление Бахмута в последнее время прибыли более 2 тыс. зеков.

В связи с этим он напомнил, что освобождение каждого населенного пункта дается украинским военным очень тяжело.

Глава ОВА объяснил, что оккупанты хотят продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте, а потому бросают столько сил на Донбасс, в частности в район Бахмута и Соледара. Однако российская армия очень сильно демотивирована, поскольку терпит поражения и теряет захваченные ранее населенные пункты.

– Что касается Бахмута, все равно какой-то плацдарм там можно создать, это выход на трассы. Нельзя сказать, что это была бы у них победа стратегического значения, но какая-то локальная, тактическая однозначно была бы. Тысячи мобилизованных брошены на Бахмут, на сегодня успеха у них нет, город не под их контролем, — проинформировал Гайдай.

Он также рассказал о ситуации во временно оккупированном городе Северодонецк (Луганская область), отметив, что она катастрофическая. Так, около 70% зданий в населенном пункте – школы, детсады, больницы, жилые дома – разрушены. В общей сложности обстрелами повреждены до 90% домов.

В городе огромные проблемы с электроснабжением, газоснабжением, подачей тепла, поскольку оккупанты и коллаборанты не способны восстановить поврежденную инфраструктуру.

– На сегодня понемногу даже работы сворачиваются. И все врачи или какие-то ремонтные бригады, приезжавшие из РФ выполнять работы, выехали за пределы Луганской области, обратно в РФ. Это уже свидетельствует о том, что они, наверное, подсознательно готовятся к эвакуации, бежать из города, — рассказал Гайдай.

По его словам, рашисты врываются в пустые квартиры и размещают там солдат. А в последнее время местные жители наблюдают ситуацию, когда захватчики подгоняют грузовики, загружают их какими-то вещами и вывозят в направлении Луганска.

– Пока что нельзя утверждать на 100%, но скорее всего, что вывозят личные вещи из тех пустых квартир, – уточнил Гайдай.

Недавно спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что самые тяжелые бои на Востоке Украины идут на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А самая горячая точка – это район города Угледар (Донецкая область).