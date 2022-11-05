Ноябрь, 04 в 22:18

Наиболее жестокие боевые действия на этой неделе сосредоточены на Донбассе, в частности в Бахмуте и Соледаре.

Об этом во время вечернего обращения 4 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники продолжают удерживать позиции и уничтожать врага.

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— На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена, — сказал Зеленский.

По словам президента, в России и на оккупированных украинских территориях до сих пор продолжаются мобилизационные мероприятия, “РФ продолжает собирать людей на гибель”.

Также глава государства поблагодарил украинских военнослужащих, которые в течение суток уничтожили две российские крылатые ракеты Калибр и восемь дронов-камикадзе Shahed-136.