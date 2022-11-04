Идут по трупам своих: россияне пытаются пробить оборону возле Сватово – Кременной

Ноябрь, 04 в 16:06

Российские военные пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины возле Сватового – Кременной.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что россияне идут по трупам своих же солдат.

По его словам, каждый раз во время атак захватчики отправляют якобы на разведку, в которой не выжить, своих военных. Количество может достигать взвода (от 15 до 45 человек, – Ред.).

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– Они гибнут, и идут следующие. Каждая новая атака сопровождается тем, что россияне топчут своих же погибших. Тела, конечно, никто не уносит. Для них понятия ценности жизни не существует. Только “пушечное мясо”, — рассказал Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что российская оккупационная армия продолжает обстреливать наши деоккупированные населенные пункты.

Возвращаться людям туда опасно, ведь села кишат минами и неразорванными снарядами.

Напомним, в конце октября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово — Кременная в Луганской области.

Как позже объяснил военный эксперт Сергей Грабский, это можно считать вспомогательным фактором для дальнейших наступательных действий украинских военных.