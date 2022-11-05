Листопад, 05 в 11:35

Російське командування перекинуло на Луганщину великі резерви окупаційних військ. Там відбуваються важкі бої, однак українські військові все одно просуваються вперед.

Про це розповів в ефірі марафону на телеканалі FreeДом голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на Луганщині зараз є два найбільш важкі напрямки, де спостерігається максимальна ескалація: район Сватового та Кремінної.

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– Туди кинуті максимальні резерви російських окупаційних військ. Туди вже підтягнули нещодавно мобілізованих. І вони встигли там окопатися та все замінувати. Кількість цілодобових обстрілів обчислюється сотнями з боку армії РФ, – зазначив Гайдай.

Він додав, що окупанти здійснюють десятки спроб наступу, часто групами по 20-30 осіб (у розмірі взводу). Рашисти намагаються знайти якусь прогалину, слабку ланку в обороні Збройних сил України, але в них нічого не виходить.

– Більш того, попри всі труднощі та погодні умови, ЗСУ все рівно повільно, але впевнено просуваються вперед, – наголосив Гайдай.

Голова ОВА вважає, що РФ перекине велику кількість мобілізованих на Луганщину, щоб вимотати, зупинити та спробувати якимось чином розбити підрозділи ЗСУ.

– Ніколи їм люди не були потрібні, їм була потрібна лише територія. Але вони прекрасно розуміють, що кожен населений пункт (звільнення їх ЗСУ, – Ред.) – це дуже серйозна демотивація в цілому російських військ. Я вам скажу, що після звільнення Сватового, Кремінної та Старобільська вони будуть тікати з Сєвєродонецька та Лисичанська так само, як з-під Харкова, – заявив він.

Гайдай уточнив, що, попри відсутність успіхів, війська РФ не збираються залишати території Луганської та Донецької областей без бою. Більш того, вони постійно підвозять резерви, техніку. За даними Гайдая, лише на напрямок Бахмута останнім часом прибули понад 2 тис. зеків.

У зв’язку з цим він нагадав, що звільнення кожного населеного пункту дається українським військовим дуже важко.

Голова ОВА пояснив, що окупанти хочуть продемонструвати хоч якісь успіхи на фронті, а тому кидають стільки сил на Донбас, зокрема в район Бахмута та Соледара. Однак російська армія дуже сильно демотивована, оскільки зазнає поразок та втрачає захоплені раніше населені пункти.

– Що стосується Бахмута, все одно якийсь плацдарм там можна створити, це вихід на траси. Не можна сказати, що це була б у них перемога стратегічного значення, але якась локальна, тактична однозначно була б. Тисячі мобілізованих кинуті на Бахмут, на сьогодні успіху в них немає, місто не під їхнім контролем, – поінформував Гайдай.

Він також розповів про ситуацію в тимчасово окупованому місті Сєвєродонецьк (Луганська область), зазначивши, що вона катастрофічна. Так, близько 70% будівель у населеному пункті – школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки – зруйновані. Загалом обстрілами пошкоджені до 90% будинків.

У місті величезні проблеми з електропостачанням, газопостачанням, подачею тепла, оскільки окупанти та колаборанти не здатні відновити пошкоджену інфраструктуру.

– На сьогодні потроху навіть роботи згортаються. І всі лікарі або якісь ремонтні бригади, які приїжджали з РФ виконувати роботи, виїхали за межі Луганської області, назад до РФ. Це вже свідчить про те, що вони, напевне, десь підсвідомо готуються до евакуації, тікати з міста, – розповів Гайдай.

За його словами, рашисти вдираються до порожніх квартир та розміщують там солдатів. А останнім часом місцеві мешканці спостерігають ситуацію, коли загарбники підганяють вантажівки, завантажують їх якимись речами і вивозять у напрямку Луганська.

– Поки що не можна стверджувати на 100%, але ймовірно, що вивозять особисті речі з тих порожніх квартир, – уточнив Гайдай.

Нещодавно речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що найважчі бої на Сході України точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А найгарячіша точка – це район міста Вугледар (Донецька область).