Ноябрь, 13 в 16:05

Ярослав Бурковский – профессиональный повар. Но пекарем он стал несколько лет назад. Тогда в стране бушевал карантин из-за коронавируса, а ресторан, где он был шеф-поваром, не работал.

Мужчина решил поучиться печь хлеб в дровяной печи. Освоив навыки в маленькой пекарне в Горенке, Ярослав вместе со своим учителем Сергеем построил мазанку в Буче. Заведение назвали Майстерня Птах.

К тому времени мужчины смогли доказать и себе, и другим: для успеха прежде всего нужна мечта, а уже дальше — деньги.

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– Наша пекарня является явным доказательством того, что ее можно сделать недорого. У нас было огромное желание строить. Иногда мы с партнером пекли в другой пекарне хлеб, везли его на пилораму и выменивали на доски, – рассказал Ярослав.

Впоследствии пути партнеров разошлись, и свое детище Ярослав переименовал в Хатинку Пекаря. Здесь каждая вещь напоминает о какой-то волонтерской помощи.

Покрасила Хатинку художница из Донбасса, табличку сделал художник, который сейчас на фронте, а часы подарил посетитель, который в начале деятельности пекарни долго не мог дождаться выпечки.

Во время оккупации Бучи часть россиян стояла прямо на строительном рынке, к которому прилегает пекарня. Скорее всего, в Хатинке они и жили, поэтому все и уничтожили.

Украли “буржуйку”, что-то пострадало из-за обстрелов Градами, ведь снаряды падали вокруг. Поднимались пожары, вылетали окна.

Ярослав был убежден, что его заведение не уцелело. Поэтому в одну ночь решил идти в добробат – печь хлеб для воинов.

— Когда мне сказали, что, вероятнее всего, пекарня разрушена, я решил, что нужно куда-то идти, как-то себя задействовать. И как только я об этом подумал, ночью мне позвонила знакомая. Она работала медиком в добровольческом батальоне и пригласила туда пекарем. На самом деле я не так волновался, цела пекарня или нет. Меня беспокоило мое бездействие. Но когда я пошел в батальон, то начал работать на максималках, используя каждую возможность, — вспомнил мужчина.

Уже в апреле выяснилось, что пекарня уцелела. В ней выбило окна, но ремонту все подлежало. Ярослав отпросился на несколько дней и пришел на разведку. Мин вокруг не оказалось, разве что несколько – в лесу.

С тех пор пекари почти не покидали помещение, ведь в Буче они были крайне необходимы. Ни один магазин в городе не работал, все держалось на волонтерах.

Муку ребятам завезли из Польши – здесь некоторое время помогал с хлебом пекарь из Познани Яцек Полевский.

Кто-то добровольно вставил окна, ведь ребята сами не имели на это времени. Их работа стартовала еще перед комендантским часом и не заканчивалась с ее завершением. Причем людей вплоть до сентября они кормили либо за пожертвование, либо вообще бесплатно.

— Мы решили, что с апреля по сентябрь будем работать бесплатно. То есть если у человека нет возможности, то он может взять хлеб бесплатно. Если есть возможность – может принести баночку огурчиков, мешочек дров притащить, это была такая система обмена. Если у человека тяжелая ситуация, он знал, что здесь можно взять хлеб и быть сытым, — сказал Ярослав.

Мужчина согласен с выражением, что хлеб – всему голова. Ведь жить можно только на нем и воде.

В то же время он считает, что лучший хлеб – именно в дровяной печи. Вообще о печке он рассказывает, будто о любимой женщине.

– Мы печем так, чтобы использовать максимально энергию, которую дают нам дрова и печь. Она же впитывает все, а потом отдает. И ей очень грустно, когда мы это не используем. Потому что печь столько страданий испытывает, когда в ней горит огонь. А потом она радуется, что в ней что-то печется. То есть речь идет о служении печи, ведь она жива. Печь жива, тесто живое, дрова живы, и с каждым из этих элементов нужно выстраивать отношения, – говорит Ярослав.

Сейчас применение природных технологий – это еще и дополнительный бонус. Когда нет электричества, печка их печет, когда воют тревоги, пекари продолжают работать. Они ведь знают, что очень нужны людям.