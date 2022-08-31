Мобильные мини-печки из подручных материалов. В Ровенской области волонтеры делают самодельные буржуйки

Самодельные бойлеры и обогреватели, которые в народе называют буржуйками, производят дубенские волонтеры в Ровенской области. Так готовят наших военных к зиме. Мини-печки мастера делают из автомобильных дисков, а нагреватели для воды – из бочонков. Их можно разместить в любом окопе или блиндаже, чтобы нагреться, приготовить еду или постирать вещи в горячей воде.

Буржуйки делают так, чтобы на них можно было приготовить и еду. Перед отправкой каждую тестируют, чтобы в блиндаже не чадили и хорошо выпускали дым наружу.

Пока тепло, печки и бойлеры делают немного. Но чем ближе к зиме – тем больше придется наращивать темпы, прогнозируют волонтеры. Поэтому есть время, чтобы собрать необходимые материалы. Военным будут помогать вплоть до победы.

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