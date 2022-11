Литва передала Вооруженным силам Украины очередную партию военной помощи, включающую бронетранспортеры и боеприпасы.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, Литва выполняет свои обязательства, и партия вооружения уже в Украине.

More military support from ???????? has reached its destination ????????. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7

