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Факти / Україна

Литва передала ЗСУ 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Литва передала ЗСУ 12 бронетранспортерів М113 та боєприпаси

Литва передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, яка включає бронетранспортери та боєприпаси.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, Литва виконує свої зобов’язання, і партія озброєння вже в Україні.

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– 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та дві одиниці з системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов’язання, і зараз в Україну відправлено 62 одиниці М113 різного призначення, – зазначив Анушаускас.

Раніше міністр оборони повідомив, що Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць PzH2000, пошкоджених у боях в Україні. Дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже на шляху до України.

Фото: Arvydas Anušauskas

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