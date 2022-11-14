Листопад, 14 в 13:16

Литва передала Збройним силам України чергову партію військової допомоги, яка включає бронетранспортери та боєприпаси.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

За його словами, Литва виконує свої зобов’язання, і партія озброєння вже в Україні.

Зараз дивляться

– 12 одиниць М113 (10 одиниць 120-мм самохідних мінометів та дві одиниці з системами управління вогнем) та боєприпаси. Литва виконує свої зобов’язання, і зараз в Україну відправлено 62 одиниці М113 різного призначення, – зазначив Анушаускас.

More military support from ???????? has reached its destination ????????. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022

Раніше міністр оборони повідомив, що Литва відремонтує 12 німецьких гаубиць PzH2000, пошкоджених у боях в Україні. Дві гаубиці PzH2000 після ремонту вже на шляху до України.

Фото: Arvydas Anušauskas