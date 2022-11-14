Смертность выросла в 4-5 раз: в Мариуполе еженедельно умирает 150 человек

Ноябрь, 14 в 18:43

В Мариуполе каждую неделю умирает приблизительно 150 человек, что составляет около 25 человек ежедневно. В то же время рождаемость находится на низком уровне.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

– Под оккупацией город умирает. Так, еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. Для сравнения, до полномасштабного вторжения россиян в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 детей еженедельно, — сообщают в городском совете.

Отмечается, что уровень смертности вырос в 4-5 раз по сравнению с довоенным периодом.

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— Так что россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг! – добавляют в совете.

Фото: Мариупольский городской совет