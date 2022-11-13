Ноябрь, 13 в 21:10

Российские оккупанты вывозят украинский урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Зерновозы на номерах 23 и 26 регионов (Краснодарский и Ставропольский край). Украденное зерно вывозится через Мариуполь в сторону Ростова-на-Дону. Мародерство в государственных масштабах не останавливается. Это и есть часть того самого зерна, которое так “искренне” предлагает Россия почти даром международному сообществу, — написал он.

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Он также отметил, что из-за грузового транспорта, не соблюдающего ни правила, ни норм поведения на дороге, в Мариуполе образовались пробки.

– Чтобы там не рассказывали пропагандисты, но украинцы остаются для россиян людьми второго сорта. Даже при наличии российского паспорта, — добавил советник мэра.

Ранее стало известно, что после освобождения Херсона оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций.

В городе фиксируют активное движение вражеской техники и мобилизованных россиян в направлении Бердянска.