Смертність зросла у 4-5 разів: у Маріуполі щотижня помирає 150 людей

Листопад, 14 в 18:43

У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей. А це означає, що щодня у місті 25 смертей. Натомість народжуваність перебуває на низькому рівні.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Під окупацією місто вмирає. Так, щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50 діток щотижня, – повідомляють у міській раді.

Зазначається, що рівень смертності зріс у 4-5 разів, якщо порівняти з довоєнним періодом.

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– Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор! – додають у раді.

Фото: Маріупольська міська рада