Выплата репараций Украине за войну РФ: Генассамблея ООН приняла резолюцию

Ноябрь, 14 в 20:50

В понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра ущерба, нанесенного Украине в результате войны, развязанной Российской Федерацией.

За проголосовало 94 страны, против – 14. Еще 73 представителя воздержались.

Среди голосовавших против можно увидеть такие страны, как Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.

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В резолюции утверждается, что Россию должны привлечь к ответственности за нарушение международного права в Украине и против нее, включая ее агрессию, нарушившую устав ООН, а также – любые нарушения международного гуманитарного права.

Страна-оккупант должна понести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба.

Государства ООН, в свою очередь, признают необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма для возмещения ущерба, который является следствием международно-противоправных действий Российской Федерации в Украине или против Украины.

В целом принятая резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной “международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных действий России в Украине”.

Украина подготовила проект этой резолюции при соавторстве около полусотни стран.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что данный документ содержит призыв объединиться к государствам-членам, чтобы создать легитимную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины и фиксации доказательств зверств.

А также – “сохранение надежды на справедливость для миллионов, чья жизнь навсегда изменилась из-за имперских амбиций маленького правителя великой страны”.