Виплата репарацій Україні за війну РФ: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію

Листопад, 14 в 20:50

У понеділок, 14 листопада, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення реєстру збитків, які були завдані Україні внаслідок війни, розв’язаної Російською Федерацією.

За проголосувало 94 країни, проти – 14. Ще 73 представники утримались.

Серед тих, хто голосував проти, можна побачити такі країни, як Росія, Білорусь, Сирія, Іран, Зімбабве, Куба, Ерітрея, Китай.

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У резолюції стверджується, що Росію мають притягнути до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні та проти неї, включно з її агресією, що порушила статут ООН, а також – з будь-якими порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Країна-окупант має понести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, разом з відшкодуванням шкоди.

Держави ООН, в свою чергу, визнають необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні або проти України.

В цілому ухвалена резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною “міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні”.

Україна підготувала проєкт цієї резолюції за співавторства майже півсотні країн.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що даний документ містить заклик до держав-членів об’єднатися, щоб створити легітимну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України й фіксації доказів звірств.

А також – “збереження надії на справедливість для мільйонів, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни”.