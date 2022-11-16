Зеленський про удар по Польщі: Я не маю сумніву, що це була не наша ракета

Листопад, 16 в 18:42

Президент Володимир Зеленський під час телемарафону 16 листопада висловив упевненість, що удару по Польщі завдала не українська ракета.

– Я не сумніваюся (у цьому. – Ред.). У вечірній доповіді мені говорили особисто – від командувача Повітряних сил до головкома (Валерія. – Ред.) Залужного – у тому, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар. Мені немає сенсу їм не довіряти, я з ними пройшов війну, – зазначив президент.

Він додав, що хоче справедливості й у тому разі, якщо причиною стало використання української ППО, Україна має побачити докази.

– Спочатку слідство, доступ та дані, які у вас є… У мене дуже проста позиція: чи можна допустити Україну на місце?.. Поки слідство не закінчилося, можна не говорити остаточних висновків?.. Ми маємо право бути у спільній слідчій групі?.. Я вважаю, так, – резюмував Володимир Зеленський.