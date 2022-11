Группа республиканцев в Палате представителей во главе с конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин планируют представить законопроект об аудите средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине.

Об этом пишет издание Daily Caller, которое основано ведущим телеканала Fox News Такером Карлсном, который неоднократно распространял тезисы российской пропаганды.

Официального внесения законопроекта на сайте Конгресса США, по данным на вечер 17 ноября, нет.

При этом, по данным Daily Caller, резолюция Палаты представителей (нижней палаты американского парламента), была принята в соавторстве с депутатами от партии Республиканцев. Среди них конгрессмены Мэтт Гетц, Пол Госар, Томас Масси, Энди Биггс, Барри Мур, Мэтт Розендейл, Эндрю Клайд, Дэн Бишоп, Грег Стьюб и Клэй Хиггинс.

Конгрессвумен Тейлор Грин заявила Daily Caller, что “американский народ заслуживает (знать, — Ред.), куда идут заработанные тяжким трудом налоговые доллары иностранной стране, которая не является членом НАТО”.

Она также добивается расследования, по ее словам, “возмутительной коррупции” вокруг криптобиржи FTX, принадлежащей мегадонору демократов Сэму Бэнкману-Фриду, и ее предполагаемых связей с украинским правительством.

Ранее администрация президента США Джо Байдена запросила $37,7 млрд дополнительных средств для помощи Украины, включая $21,7 млрд на оборонные цели и $14,6 млрд на финансирование правительства и оказание гуманитарной помощи.

Грин ранее обещала, что “ни единого пенни” не будет выделено Украине в Конгрессе, контролируемом республиканцами, на митинге Трампа в Айове перед промежуточными выборами, сообщает The Hill.

Ранее на странице в Twitter она также призывала провести аудит средств, выделенных Украине.

It is heartbreaking to see these disabled Ukrainian soldiers here in the halls of Congress being used as pawns to pressure our Congress to give American’s hard earned tax dollars to Zelensky.

I’m calling for an audit of funds to Ukraine and to fund and secure our border. pic.twitter.com/mLID5nFPds

— Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) November 17, 2022