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Факты / Україна

Группа республиканцев подала законопроект по аудиту финансовой помощи США Украине — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Конгрес США
Фото: Depositphotos

Группа республиканцев в Палате представителей во главе с конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин планируют представить законопроект об аудите средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине.

Об этом пишет издание Daily Caller, которое основано ведущим телеканала Fox News Такером Карлсном, который неоднократно распространял тезисы российской пропаганды.

Официального внесения законопроекта на сайте Конгресса США, по данным на вечер 17 ноября, нет.

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При этом, по данным Daily Caller, резолюция Палаты представителей (нижней палаты американского парламента), была принята в соавторстве с депутатами от партии Республиканцев. Среди них конгрессмены Мэтт Гетц, Пол Госар, Томас Масси, Энди Биггс, Барри Мур, Мэтт Розендейл, Эндрю Клайд, Дэн Бишоп, Грег Стьюб и Клэй Хиггинс.

— Республиканские законодатели требуют, чтобы все документы и сообщения, касающиеся финансирования Украины, были отправлены не позднее, чем через 14 дней после принятия резолюции. Запрос охватывает всю военную, гражданскую и финансовую помощь, предоставленную Украине при президенте (США Джо) Байдене, — говорится в сообщении издания.

Конгрессвумен Тейлор Грин заявила Daily Caller, что “американский народ заслуживает (знать, — Ред.), куда идут заработанные тяжким трудом налоговые доллары иностранной стране, которая не является членом НАТО”.

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Она также добивается расследования, по ее словам, “возмутительной коррупции” вокруг криптобиржи FTX, принадлежащей мегадонору демократов Сэму Бэнкману-Фриду, и ее предполагаемых связей с украинским правительством.

Ранее администрация президента США Джо Байдена запросила $37,7 млрд дополнительных средств для помощи Украины, включая $21,7 млрд на оборонные цели и $14,6 млрд на финансирование правительства и оказание гуманитарной помощи.

Грин ранее обещала, что “ни единого пенни” не будет выделено Украине в Конгрессе, контролируемом республиканцами, на митинге Трампа в Айове перед промежуточными выборами, сообщает The Hill.

Ранее на странице в Twitter она также призывала провести аудит средств, выделенных Украине.

— Больно смотреть, как этих украинских солдат-инвалидов здесь, в зале Конгресса, используют в качестве пешек, чтобы оказать давление на Конгресс и заставить его отдать заработанные тяжким трудом американские налоговые доллары Зеленскому. Я призываю провести аудит средств, выделенных Украине, и обеспечить финансирование и охрану нашей границы, — говорится в сообщении от 17 ноября.

Сама Тейлор Грин в своем Twitter распространила сообщение Daily Caller о том, что она и группа республиканцев якобы внесли законопроект на рассмотрение Конгресса.

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