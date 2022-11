Група республіканців у Палаті представників на чолі з конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін планують представити законопроєкт про аудит коштів, виділених Конгресом США на допомогу Україні.

Про це пише видання Daily Caller, яке засноване ведучим телеканалу Fox News Такером Карлсном, який неодноразово поширював тези російської пропаганди.

Офіційного внесення законопроєкту на сайті Конгресу США, за даними на вечір 17 листопада, немає.

Водночас за даними Daily Caller, резолюцію Палати представників (нижньої палати американського парламенту) було ухвалено у співавторстві з депутатами від партії Республіканців. Серед них конгресмени Метт Гетц, Пол Госар, Томас Массі, Енді Біггс, Баррі Мур, Метт Розендейл, Ендрю Клайд, Ден Бішоп, Грег Стьюб і Клей Хіггінс.

Конгресвумен Тейлор Грін заявила Daily Caller, що “американський народ заслуговує (знати, – Ред.), куди йдуть зароблені тяжкою працею податкові долари іноземній країні, яка не є членом НАТО”.

Вона також домагається розслідування, за її словами, “обурливої корупції” навколо криптобіржі FTX, що належить мегадонору демократів Сему Бенкману-Фріду, та її ймовірних зв’язків з українським урядом.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена запросила $37,7 млрд додаткових коштів для допомоги Україні, включно з $21,7 млрд на оборонні цілі та $14,6 млрд на фінансування уряду і надання гуманітарної допомоги.

Грін раніше обіцяла, що “жодного пенні” не буде виділено Україні в Конгресі, контрольованому республіканцями, на мітингу Трампа в Айові перед проміжними виборами, повідомляє The Hill.

Раніше на сторінці у Twitter вона також закликала провести аудит коштів, виділених Україні.

It is heartbreaking to see these disabled Ukrainian soldiers here in the halls of Congress being used as pawns to pressure our Congress to give American’s hard earned tax dollars to Zelensky.

I’m calling for an audit of funds to Ukraine and to fund and secure our border. pic.twitter.com/mLID5nFPds

— Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) November 17, 2022